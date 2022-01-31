صورة تاريخية لاجتماع قيادات القوات السعودية مع الشيخ عبدالله الصباح بقصر السيف بعد التهديد بغزو الكويت

نشر حساب مؤسسة الملك سعود بن عبدالعزيز، صورة تاريخية وثقت اجتماع قيادات القوات السعودية مع أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح في قصر السيف، بعد التهديد بغزو بلاده.
وأوضح أن الملك سعود أرسل القوات السعودية إلى الكويت؛ رداً على تهديد عبدالكريم قاسم بغزو الكويت في عام 1961م.
وسطّر شاعر كويتي قصيدة بمناسبة إرسال الملك سعود القوات السعودية إلى بلاده، واصفاً من خلالها سرعة استجابة السعودية لنداء الاستغاثة القادم من الكويت.
وجاءت أبيات القصيدة كالتالي:
وأقبل الشعب السعودي لعونتنا مجيب.. مستجيب لدعوة سعود يم إنه دعاه
عشت يا سعود العرب عشت يا لبطل النجيب.. وقفتك معنا سجل أبتاريخ الحياة
وقفتك وقفة أمبارك لأبوكم بالحبيب.. وقفتن رقة لأبوكم هدفها اللي خذاه
وكل أبونا شعب واحد ليا بان الحريب.. السعودي والصباحي رضانا من رضاه
ما درن الحـرب ولعه لنا ما هو غريب.. والخيانة والجبانة لقاسم واعوناه
وفق “أخبار 24”.