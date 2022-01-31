متحدث “الأرصاد” يكشف تفاصيل “الموجة الباردة الخامسة” على المملكة.. وموعد انتهاء فصل الشتاء فلكياً

كشف المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، عن تفاصيل الموجة الباردة الخامسة على المملكة، وموعد انتهاء فصل الشتاء فلكياً.
وقال القحطاني خلال مداخلة ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الموجة الباردة الخامسة التي أعلن عنها المركز الوطني للأرصاد سيبدأ تأثيرها من اليوم (الإثنين) وحتى (الأربعاء المقبل)، وستكون أدنى درجة حرارة مسجلة 2 تحت الصفر على المناطق الشمالية وحائل.
وأضاف أن الموجات الباردة التي تشهدها المملكة تأتي في الغالب من دول الشمال (الأردن وسوريا ولبنان وتركيا) على شكل كتل هوائية باردة وتساقط للثلوج، مبيناً أنه لا يمكن مقارنة طقس المملكة بما تشهده تلك الدول من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وعواصف ثلجية قوية. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن فصل الشتاء سينتهي فلكياً في 20 مارس، أي بعد أكثر من 50 يوماً، مشيراً إلى أن المركز الوطني للأرصاد أعلن مبكراً الظواهر الجوية المتوقعة لمدة 10 أيام أو 15 يوماً، حتى تستطيع الجهات المعنية الاستفادة من المعلومات وإعداد الخطط والبرامج التي تساهم في حفظ الأرواح والممتلكات.
لماذا هذا الشتاء شديد البرودة؟.. متحدث الأرصاد يوضح#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/dRBDU4Pf7F
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 30, 2022
متحدث الأرصاد يكشف لياهلا عن تفاصيل “الموجة الباردة الخامسة” ومدى التوقعات بموجات أخرى #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/rxTBwft8aV
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 30, 2022