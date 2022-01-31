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جديد المحليات > بعد نجاح العملية.. نجل “خليل الزياني” يكشف تطورات حالته الصحية ويُطمئن الجميع
31/01/2022   8:40 ص

بعد نجاح العملية.. نجل “خليل الزياني” يكشف تطورات حالته الصحية ويُطمئن الجميع

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كشف نجل مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم سابقاً خليل الزياني، تطورات حالة والده الصحية، بعد دخوله أحد المستشفيات؛ إثر وعكة صحية تعرض لها مؤخراً.

وقال إبراهيم الزياني، خلال مداخلة ببرنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، إن والده خضع لعملية جراحية بأحد المستشفيات في المنطقة الشرقية وتكللت بالنجاح وهو بصحة جيدة، مشيراً إلى أنه سيخضع لعملية أخرى في الفك خلال الفترة القادمة.

ونوه إلى أن حرص محبي والده على الاطمئنان عليه والدعاء له وزيارته كان سبباً في رفع معنوياته النفسية وتجاوز الوعكة الصحية التي ألمت به، موجهاً الشكر لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وللطاقم الطبي كاملاً؛ نظير جهودهم التي قدموها لوالده.وفق “أخبار 24”.

يُشار إلى أن مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم سابقاً خليل الزياني، كان قد ظهر في وقت سابق، راقداً على سرير بأحد المستشفيات إثر تعرضه لوعكة صحية، الأمر الذي لقي تفاعلاً على موقع “تويتر” بين المغردين، سائلين الله عز وجل أن يشفيه ويعافيه.

بعد نجاح العملية.. نجل “خليل الزياني” يكشف تطورات حالته الصحية ويُطمئن الجميع

جديد المحليات
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