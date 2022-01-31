مسؤول بـ “بنك التنمية الاجتماعية”: القيمة السوقية لقطاع الألعاب الإلكترونية في المملكة تبلغ مليار دولار

كشف نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في بنك التنمية الاجتماعية، سلطان الحميدي، عن القيمة السوقية لقطاع الألعاب الإلكترونية في المملكة.
وأوضح الحميدي خلال حديثه مع قناة “العربية”، أن حجم سوق الألعاب الإلكترونية في المملكة حالياً بلغ مليار دولار، ومستهدف في عام 2030 زيادته إلى 2,5 مليار دولار، مشيراً إلى أن القطاع يحتوي على الكثير من الاستثمارات المتنوعة.
وأضاف أن الهدف من قطاع الألعاب هو توفير 25 ألف وظيفة، مشيراً إلى أن القطاع تزايد من عام 2018 إلى عام 2020 بمقدار 22 %، حيث وصلت المملكة إلى المرتبة الـ19 في سوق الألعاب الإلكترونية، كما أنها حصلت على المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن مجموعة “سافي”، ركزت بشكل كبير على دعم قطاع الألعاب الإلكترونية، مبيناً أنها استحوذت على شركتي “آي سي إل” و”فيسد”، وستقوم بدمجهما من أجل تقديم الدعم المتوصل لهذا القطاع.
نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في بنك التنمية الاجتماعية لـ”العربية”: القيمة السوقية لقطاع الألعاب الإلكترونية في #السعودية مليار دولار
عبر:@jorFahad pic.twitter.com/UbOttHRrzr
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 30, 2022