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جديد المحليات > “الأمن البيئي”: دخول المركبات في الفياض والروضات البرية مخالفة.. وهذه عقوبتها
31/01/2022   8:40 ص

“الأمن البيئي”: دخول المركبات في الفياض والروضات البرية مخالفة.. وهذه عقوبتها

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حذرت القوات الخاصة للأمن البيئي أصحاب الشاحنات والسيارات والدراجات من الدخول في الفياض والروضات البرية المحمية.

وأوضحت القوات أن دخول المركبات إلى تلك المناطق يُعد مخالفة بيئية، وتعرّض مرتكبيها لغرامة مالية تصل إلى 2000 ريال، وذلك ضمن مبادرة “نحمي بيئتنا من أجل وطننا”.

وفق “أخبار 24”.

“الأمن البيئي”: دخول المركبات في الفياض والروضات البرية مخالفة.. وهذه عقوبتها

جديد المحليات
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