“الأمن البيئي”: دخول المركبات في الفياض والروضات البرية مخالفة.. وهذه عقوبتها

حذرت القوات الخاصة للأمن البيئي أصحاب الشاحنات والسيارات والدراجات من الدخول في الفياض والروضات البرية المحمية.
وأوضحت القوات أن دخول المركبات إلى تلك المناطق يُعد مخالفة بيئية، وتعرّض مرتكبيها لغرامة مالية تصل إلى 2000 ريال، وذلك ضمن مبادرة “نحمي بيئتنا من أجل وطننا”.
دخول المركبات في الفياض والروضات البرية المحمية، مخالفة بيئية، تُعرض مرتكبها لغرامة تصل إلى (2000) ريال لكل مركبة أو دراجة.#نحمي_بيئتنا_من_أجل_وطننا pic.twitter.com/OUhGsovG4O
— القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) January 30, 2022
وفق “أخبار 24”.