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رياضة > بالفيديو.. اتحاد الكرة يُعلن انتهاء فترة التسجيل “الشتوية”
31/01/2022   8:40 ص

بالفيديو.. اتحاد الكرة يُعلن انتهاء فترة التسجيل “الشتوية”

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، انتهاء فترة التسجيل الشتوية لموسم 2021-2022.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو تحت عنوان: “انـــتـــهــى الــوقـــت، نهاية فترة التسجيل الثانية (الشتوية) للموسم الرياضي 2021 – 2022”.

وشهدت الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات الشتوية العديد من الصفقات القوية، حيث نجحت إدارة الهلال في التعاقد مع عدد من نجوم دوري المحترفين، بالحصول على خدمات عبدالإله المالكي، محمد العويس، إيغالو. وفق “أخبار 24”.

ونجح الأهلي في دعم صفوفه بالتعاقد مع البرازيلي كارلوس إدواردو، وتعاقد الشباب مع الكاميروني جون ماري، كما حسم الاتحاد صفقة ضم المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

بالفيديو.. اتحاد الكرة يُعلن انتهاء فترة التسجيل “الشتوية”

رياضة
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