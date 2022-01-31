الهلال يُعلن مشاركة “العويس” في مونديال الأندية

أعلن نادي الهلال، انضمام الحارس محمد العويس للنادي قادما من صفوف الأهلي على أن يكون ضمن القائمة المستدعاة لكأس العالم للأندية.
توصلت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل إلى اتفاق مع نظيرتها في الأهلي على بيع المتبقي من عقد محمد العويس حارس المرمى مقابل 5.5 مليون ريال للأهلي.
واتفقت إدارة الهلال مع الأهلي على تنازل الحارس العويس عن مستحقاته البالغة 4 ملايين ريال.
يذكر أن الهلال وقع عقداً مع محمد العويس يوم 9 يناير الجاري، لمدة 3 أعوام، بعد دخوله فترة الأشهر الستة الأخيرة من عقده، التي تتيح له التوقيع دون العودة إلى ناديه. وفق “أخبار 24”.