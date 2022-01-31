طالب مجلس الشورى، اليوم (الإثنين)، الهيئة العامة لعقارات الدولة بتجديد فترة التقديم على تملك العقار من خلال منصة “إحكام” لسنة قابلة للتمديد، مع إيضاح الآلية التي ستتم بعد إغلاق المنصة.
وشدد المجلس على ضرورة أن تنسق الهيئة العامة لعقارات الدولة مع الجهات ذات العلاقة للعمل على ضبط أسعار خدمات المكاتب المساحية المقدمة لخدمة المتقدمين بطلبات التملك على منصة “إحكام”.
من جهة أخرى، دعا مجلس الشورى المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بدراسة ومعالجة أسباب الخسائر المتراكمة لشركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران. وفق “أخبار 24”.
وشدد المجلس على أن تعيد المؤسسة تقييم خطتها المستقبلية وبناء شراكاتٍ مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة، بجانب الاهتمام بتطوير خدماتها الرقمية خصوصاً موقعها الإلكتروني والتطبيق.
كما طالب المجلس باستخدام التقنيات الذكية والتفاعلية لتحسين تجربة العميل، والتركيز في ذلك على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة .