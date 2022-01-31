أمير الحدود الشمالية يكرم معلمة وطالبة لحصولهما على جائزة الشيخ حمدان بن راشد

كرّم أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد، في مكتبه بالإمارة اليوم (الإثنين)، معلمة وطالبة لحصولهما على جائزة الشيخ حمدان بن راشد في دورتها الـ 24 لفئة المعلم المتميز على مستوى الخليج.
وهنأ أمير المنطقة المعلمة بالثانوية العاشرة بعرعر آمنة العنزي، بمناسبة فوزها في فئة “المعلم المتميز” على مستوى الخليج، والطالبة روان العنزي في مدرسة الثانوية الخامسة عشرة بعرعر، بمناسبة حصولها على جائزة الطالب المتميز في مسابقة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز.
وأكد الأمير فيصل بن خالد على أهمية نشر ثقافة التميز في المجتمع التعليمي ودعم المتميزين وتشجيعهم على المشاركة في المنافسات المحلية والدولية وتشجيع برامج التميز والموهبة، والإسهام في تميز الأداء التعليمي ورعاية الموهوبين والمبتكرين ودعم مواهبهم واستثمارها، معربًا عن اعتزازه بمستوى المعلمين والطلاب في المنطقة. وفق “أخبار 24”.