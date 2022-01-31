“التعليم” تطلق 24 دورة تدريبية لتطوير قدرات أكثر من ألف معلم ومعلمة

أطلقت وزارة التعليم 24 دورة تدريبية لتطوير قدرات 1018 من المعلمين والمعلمات على المشاريع والتجارب وفق منهجية STEM.
وتستهدف هذه الدورات إكساب المعلمين المفاهيم والمعارف الرئيسية في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وأساليب التدريس والتطبيق والتقويم المرتبطة بها، وذلك خلال الفترة 30 يناير حتى 21 فبراير المقبل.
وأوضح وكيل وزارة التعليم للتعليم العام ، الدكتور محمد المقبل، أن الدورات تستهدف المشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات في جميع الإدارات، إذ سيتم اختيار المتدربين بعناية من مختلف إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات.
وأكد أن من سيقوم بتنفيذ الدورات الإدارة العامة للنشاط الطلابي ممثلةً في النشاط العلمي بوزارة التعليم من خلال مدربين أكفاء قادرين على توجيه منهجية STEM في المسار الصحيح المنتظر منها أهدافاً وغايات. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الوزارة تواصل جهودها المرتبطة بكل ما يدعم تطبيق منهجية STEM ، وذلك عبر إتاحة مراكز STEM المدرسية وعددها 104 مراكز على مستوى مناطق المملكة، والتي تساعد في اكتشاف الطلبة المبدعين في مجالات العلوم المختلفة وتنمية قُدراتهم.