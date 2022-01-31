“إنفاذ” يشرف على 9 مزادات بمساحات تقدر بمليون متر مربع

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، اليوم (الإثنين)، عن إشرافه على 9 مزادات علنية إلكترونية وحضورية، تقام على عقارات في مختلف مناطق المملكة، وذلك في الفترة ما بين 1 و 6 من فبراير المقبل.
وأوضح المركز أن المزادات تعرض 63 فرصة عقارية بمساحات إجمالية تقدر بمليون متر مربع، تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية، وفلل، وعمائر، ومجمعات تجارية، في 7 مدن ومحافظات مختلفة في المملكة.
وأبان أن المزادات تبدأ بمزاد شمال المملكة الحضوري في كلٍّ من سكاكا والقريات، الذي يعرض 12 فرصة عقارية متنوعة ومميزة، ثم مزاد شروق المدينة الحضوري المقام على 21 فرصة عقارية بالمدينة المنورة، ثم مزاد جواهر القصيم الإلكتروني المقام على 12 فرصة عقارية في منطقة القصيم.
وتتضمن المزادات “الدوادمي الإلكتروني” المقام على 6 فرصٍ عقارية ومزاد “تطوير الإلكتروني” المقام على فرصتين عقاريتين ، بخلاف مزاد “مشارف الغربية الإلكتروني” المقام على 10 فرص عقارية بمكة المكرمة، ومزاد “فرصة الملز الإلكتروني” المقام على فرص عقارية مميزة ذات موقع استراتيجي في حي الملز بمدينة الرياض. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعد بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يُسنَد إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد، وذلك بتعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها.