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جديد المحليات > بهدف تقليل الوقت والجهد.. “العدل” تطلق خدمة نسخ الوكالة إلكترونياً عبر ناجز
31/01/2022   3:59 م

بهدف تقليل الوقت والجهد.. “العدل” تطلق خدمة نسخ الوكالة إلكترونياً عبر ناجز

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أطلقت وزارة العدل خدمة “نسخ وكالة” عبر بوابة ناجز، والتي تمكّن المستفيد من إعادة إصدار وكالة سابقة بشكل إلكتروني من خلال النسخ لنفس البنود أو الأطراف.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة تهدف إلى تقليل الوقت والجهد في اختيار البنود وإضافة الوكلاء، مشيرةً إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول على خدمة إصدار وكالة في بوابة ناجز، واختيار أيقونة “نسخ وكالة سابقة”، وإدخال رقم الوكالة المراد نسخها، ورقم هوية أحد أطرافها واختيار نوع النسخ.

وأكدت أن إتاحة خدمة نسخ وكالة إلكترونياً يأتي في سياق عملها على تحويل الخدمات التوثيقية كافة إلى إلكترونية بالكامل دون الحاجة إلى زيارة المستفيدين لكتابات العدل، وذلك بهدف تيسير الإجراءات عليهم، ورفع كفاءة العمل والأداء. وفق “أخبار 24”.

بهدف تقليل الوقت والجهد.. “العدل” تطلق خدمة نسخ الوكالة إلكترونياً عبر ناجز

جديد المحليات
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