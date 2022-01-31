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جديد المناطق > بعد نجاحه بالشرح حضوريا وعن بُعد في آن واحد.. “المعلم التومي”: لم أتردد في استخدام السبورة الذكية.. وهذه رسالتي للمعلمين
31/01/2022   4:00 م

بعد نجاحه بالشرح حضوريا وعن بُعد في آن واحد.. “المعلم التومي”: لم أتردد في استخدام السبورة الذكية.. وهذه رسالتي للمعلمين

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عبر المعلم “صالح التومي” الذي استخدم السبورة الذكية في عمل حصة تفاعلية مزدوجة لطلاب الصف الأول الابتدائي الحاضرين وغير الحاضرين “عن بُعد” في آن واحد، عن سعادته بهذه التجربة.

وأوضح التومي لـ “أخبار 24” أنه المعلم الوحيد في مدرسة مشل التمياط بمحافظة رفحاء الذي يستخدم هذه السبورة الذكية في الشرح، مشيرًا إلى أنه نجح في إيصال المعلومة وبجودة عالية جدًا للطلبة.

وبيّن أنه قام بتجربة هذه السبورة في العام الماضي، لذلك لم يتردد في استخدامها مرة أخرى، خاصة وأن طلاب الصف الأول الابتدائي فئة تحتاج إلى إيصال المعلومة لهم بشكل جيد وبسيط.

وأكد أن استخدام السبورة الذكية والشرح عليها للطلاب الحاضرين وعن بُعد مكّنه من مشاهدة الجميع بوضوح كأنهم حاضرون أمامه، كما تساهم في جمع الطلبة والتواصل معهم بشكل أفضل، داعيًا كل معلم يستطيع العمل عليها ألا يحرم الطلاب خيرها.

بعد نجاحه بالشرح حضوريا وعن بُعد في آن واحد.. “المعلم التومي”: لم أتردد في استخدام السبورة الذكية.. وهذه رسالتي للمعلمين

جديد المناطق
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