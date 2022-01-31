بإطلاق 15 منتجًا رقميًا جديدًا .. هيئة الحكومة الرقمية تنظّم معرض “السعودية الرقمية”

تنظم هيئة الحكومة الرقمية معرض “السعودية الرقمية”، بمشاركة أكثر من 30 جهة حكومية، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر LEAP، الذي تقيمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الرياض بدءًا من يوم غد (الثلاثاء) وحتى الخميس المقبل.
وسيحتضن معرض “السعودية الرقمية” توقيع اتفاقيات استراتيجية، وإطلاق نحو 15 منتجًا رقميًا جديدًا؛ بهدف تسريع التحول الرقمي وتعظيم العائد الاقتصادي وتعزيز كفاءة الأداء.
وتشمل المشاركة الحكومية استعراض خدمات نحو 15 من منصات الحكومة الشاملة، و10 منتجات تعتمد على نماذج مبتكرة باستخدام التقنيات الناشئة، كما سيشهد المعرض مشاركة دولية وإقليمية لافتة ممثلة في جمهورية استونيا وسلطنة عمان.
وأكد نائب المحافظ للتسويق والتواصل في هيئة الحكومة الرقمية، نواف المسرع، أن المعرض يهدف إلى تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن نجاحات المملكة في الحكومة الرقمية بما يواكب التطورات المتسارعة في تقنية المعلومات.
وأضاف أنه سيتم في المعرض التعريف بقصة نجاح رحلة التحول الرقمي في المملكة وأهميتها على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى استعراض أبرز الخدمات الحكومية الرقمية المستهدفة لرفع جودة الحياة وتعزيز التنافسية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن المعرض يأتي ضمن جهود الهيئة لحوكمة وتطوير خدمات الحكومة الرقمية وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية، بما يُمكّن القطاع الحكومي والخاص من العمل بشكل تكاملي، وتقديم خدمات حكومية رقمية استباقية ومُبادرة ذات كفاءة عالية، إضافة إلى تحفيز تبني أحدث التقنيات في مجال التحول الرقمي بما يثري المهتمين بالقطاع الرقمي ويحقق رضا المستفيدين ويعزز مكانة المملكة الرقمية الرائدة إقليميًا وعالميًا.