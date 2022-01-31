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رياضة > “رينارد”: نحترم المنتخب الياباني.. وهدفنا الصدارة وتحقيق التأهل المباشر لكأس العالم
31/01/2022   4:48 م

“رينارد”: نحترم المنتخب الياباني.. وهدفنا الصدارة وتحقيق التأهل المباشر لكأس العالم

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تحدث المدير الفني للمنتخب الوطني، الفرنسي هيرفي رينارد، عن صعوبة المواجهة أمام اليابان، المقرر لها الثلاثاء، على ملعب سايتاما ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: “غدًا لدينا مباراة مهمة نسعى لتحقيق العلامة الكاملة، من المهم لنا المحافظة على النتائج التي حققناها في الجولات الماضية فقد تمكنا من الفوز في جميع المباريات ما عدا مواجهتنا أمام المنتخب الأسترالي، لذلك يجب علينا غدًا الاستمرارية والمحافظة على الصدارة وتحقيق التأهل المباشر”.

وتابع: “نحترم المنتخب الياباني ونعلم جميعًا أنه يحتل المركز الثاني على مستوى قارة آسيا في التصنيف الدولي لكرة القدم، وكذلك خاض كأس العالم 2018 في روسيا وقدم أداءً جيدًا تجاوز فيه دور المجموعات”. وفق “أخبار 24”.

وأكمل: “جئنا هنا إلى اليابان لنكمل مسيرتنا الجيدة ولا يهمنا معدل التهديف المنخفض في المباريات الثلاث الماضية”.

وأتم: “حققنا الأهم في الحصول على النقاط والتربع على رأس المجموعة، وأستطيع أن أؤكد لكم أن اللاعبين جاهزون ويعلمون ماذا نريد منهم”.

“رينارد”: نحترم المنتخب الياباني.. وهدفنا الصدارة وتحقيق التأهل المباشر لكأس العالم

رياضة
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