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رياضة > الرائد يوافق على بيع المدة المتبقية من عقد عبدالله المقرن للأهلي
31/01/2022   4:47 م

الرائد يوافق على بيع المدة المتبقية من عقد عبدالله المقرن للأهلي

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أعلن نادي الأهلي أن إدارة نادي الرائد وافقت على بيع المدة المتبقية من عقد اللاعب عبدالله المقرن، والذي وقع على عقود انضمامه لفريق الأهلي مؤخراً.

وكان المقرن قد وقع عقداً احترافياً مع الأهلي لمدة 4 سنوات ونصف في الأيام الماضية، وجرى إضافة شراء الـ 6 أشهر المتبقية من عقده مع ناديه، ليبدأ تفعيل العقد بدءاً من يناير الجاري بدلاً من الصيف المقبل.

وفق “أخبار 24”.

الرائد يوافق على بيع المدة المتبقية من عقد عبدالله المقرن للأهلي

رياضة
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