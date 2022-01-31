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رياضة > الكشف عن سبب تعثر انتقال “تاباتا” إلى الأهلي
31/01/2022   4:47 م

الكشف عن سبب تعثر انتقال “تاباتا” إلى الأهلي

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أعلن اتحاد الكرة السعودي عن إغلاق سوق الانتقالات الشتوية، اليوم الإثنين، بعد فترة شهدت انتقالات غير متوقعة ما بين الأندية الكبرى في دوري المحترفين.

وباتت إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي في موقف صادم بعد فشل تسجيل البرازيلي برونو تاباتا رغم تلقي النادي موافقة سبورتينج لشبونة على إتمام الصفقة قبل انتهاء فترة الميركاتو الشتوي.

وأوضحت تقارير صحفية، أن هناك خلافات حدثت بين وكيل البرازيلي تاباتا ونادي سبورتنج لشبونة.

وأشارت إلى أن أمور إجرائية وراء إلغاء انتقال اللاعب إلى الأهلي في الدقائق الأخيرة من إغلاق الفترة الشتوية. وفق “أخبار 24”.

الكشف عن سبب تعثر انتقال “تاباتا” إلى الأهلي

رياضة
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