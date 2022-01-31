الجمعية السعودية للاستعاضة السنية تواصل نجاحها وتشارك بالمؤتمر العالمي لطب الأسنان إيدك دبي 2022

بعد النجاح الذي حققته الجمعية السعودية للاستعاضة السنية في مؤتمرها السعودي العالمي للاستعاضة السنية والذي عقد افتراضياً على مدار ٣ أيام في أواخر شهر اكتوبر 2021 وذلك بمشاركة ٢٨ متحدث دولي ومحلي ، تُشارك الجمعية السعودية للاستعاضة السنية بيوم علمي كامل في المؤتمر العالمي لطب الأسنان إيديك دبي 2022 والذي ينطلق في دورته السادسة والعشرون وذلك من ١-٣ فبراير 2022 ، والجدير بالذكر بأن هذه المشاركه تعد كأول جمعية سعودية خليجية تشارك بيوم علمي متكامل وبمتحدثين ممثلين لها في هذا الحدث العلمي الكبير.
وتأتي هذة المشاركة بالمؤتمر لتبادل المعرفة بين المشاركين ورفع مستوى وكفاءه العاملين في مجال طب الاسنان وزيادة تأهيلهم العلمي والأكاديمي . وفق “أخبار 24”.
ودعا الاستاذ الدكتور منصور بن قاسم عسيري رئيس الجمعية السعودية للاستعاضة السنية جميع المختصين والمهتمين للمشاركة في هذا الحدث الدولي المهم .