تفقد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود ووزير الداخلية بسلطنة عُمان حمود البوسعيدي، اليوم (الإثنين)، منفذ الربع الخالي الحدودي الرابط بين المملكة وعمان، الذي تم افتتاحه خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لسلطنة عمان شهر ديسمبر الماضي.
وأزاح الوزيران، خلال الجولة التفقدية، الستار عن اللوحتين التذكاريتين بهذه المناسبة، ثم تفقدا المرافق الخدمية في المنفذ، واطلعا على إجراءات العمل فيه، وآلية عمل الجهات المعنية.
ومن ثم شاهدا عرضًا مرئيًا عن المشروعات التي تنفذها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الربع الخالي، وأبرز الإحصائيات التي تم تحقيقها منذ تشغيل المنفذ. وفق “أخبار 24”.
رافق الوزير خلال الزيارة محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل أبانمي، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف مدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى، وعدد من كبار المسؤولين في وزارتي الداخلية بالمملكة وعمان.