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جديد المحليات > “المحكمة الجزائية” تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم “خالد الغديان”
31/01/2022   8:40 م

“المحكمة الجزائية” تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم “خالد الغديان”

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حددت المحكمة الجزائية المتخصصة موعدًا بديلًا للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم خالد بن سليمان بن عبدالرزاق العبدالرحمن الغديان، سعودي الجنسية، لتُعقد يوم الخميس الموافق 16 / 7 / 1443هـ الساعة الـ 10:15 صباحًا.

وأوضحت المحكمة أن المتهم المذكور يحمل الهوية الوطنية رقم (1124702059)، وأن القرار جاء نظراً لتغيبه عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثّق لديها.

ودعت المحكمة المدعى عليه للحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله. وفق “أخبار 24”.

“المحكمة الجزائية” تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم “خالد الغديان”

جديد المحليات
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