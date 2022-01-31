تعتزم شركة “آبل” تحويل الهواتف الذكية “آيفون” إلى جهاز للدفع الإلكتروني، حيث ستسمح هذه الخدمة للشركات بقبول المدفوعات مباشرة على الهواتف دون الحاجة إلى أي تجهيزات إضافية.
وسيكون في مقدور العملاء سداد الثمن من خلال لمس أجهزة آيفون الخاصة بالتاجر ببطاقة ائتمان أو بهاتف آيفون آخر، بحسب وكالة “بلومبيرغ”.
ومن المنتظر أن تستخدم هواتف آيفون شريحة من نوع إن.إف.سي لتشغيل هذه الخدمة، كما سيتم دمج الخدمة الجديدة في تقنية الدفع الإلكتروني على هواتف آيفون. وفق “أخبار 24”.
وكانت آبل استحوذت على شركة “موبي ويف” الكندية مقابل 100 مليون دولار عام 2020، والتي اشتهرت بتطوير تكنولوجيا تتيح قبول المدفوعات الإلكترونية بمجرد نقرة واحدة على جهاز الهاتف الذكي.