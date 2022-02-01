استشاري يُحذر من أخذ إبر التخسيس دون إشراف طبي.. ويعدد مخاطر “بوتكس المعدة” و”الكرمشة” و”الفراشة”

حذر استشاري جراحة السمنة الدكتور نايف العنزي، من لجوء بعض الأشخاص إلى ما يُسمى بإبر التخسيس التي تستخدم في علاج مرض السكري من النوع الثاني، دون إشراف طبي يقيم مدى الحاجة إليها من عدمه.
وقال الدكتور العنزي خلال لقائه ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن إبر التخسيس وجد لها نتائج عكسية وأعراض جانبيه منها تقليل الشهية، فقرر البعض استخدامها لتخسيس أوزانهم، مبيناً أن نتائجها ممتازة وتساعد على التخسيس بمقدار 9 إلى 12 كيلو جرام لكن لابد أن تكون تحت إشراف طبي.
وحول عمليات بوتكس المعدة والفراشة والكرمشة، أكد أنها لا تحقق خفض الوزن بشكل جيد، ونتائجها سلبية، إضافة إلى عدم وجود دراسة طبية تدعم نتائجها، كم أنها غير معتمدة في جميع الجمعيات العالمية والمحلية. وفق “أخبار 24”.
ونصح الجميع بعدم اللجوء إلى الطرق السريعة والغير معتمدة في إنزال الوزن، مشيراً إلى أن أسعار العمليات الجراحية في المملكة انخفضت مقارنة بالماضي، بل إنها أقل سعراً من الدول المجاورة.
فيديو | د. نايف العنزي استشاري جراحة السمنة: إبر التخسيس حاليا تنزل من 9 إلى 12 كيلو ولا بد أن تكون تحت إشراف طبي والبعض يأخذها دون العودة إلى الطبيب#الراصد pic.twitter.com/y5NXteh65G
— الراصد (@alraasd) January 31, 2022
فيديو | استشاري جراحة السمنة د. نايف العنزي: بوتكس المعدة والكرمشة والفراشة لا تحقق نزولا جيدا ونتائجها سلبية وليست هناك دراسة طبية تدعم نتائجها #الراصد pic.twitter.com/12lZsogyNx
— الراصد (@alraasd) January 31, 2022