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جديد المحليات > ​”الغذاء والدواء” تًحذر من أخذ الأدوية الموصوفة مع أدوية أخرى بدون وصفة طبية.. وتوجه نصيحة
01/02/2022   8:35 ص

​”الغذاء والدواء” تًحذر من أخذ الأدوية الموصوفة مع أدوية أخرى بدون وصفة طبية.. وتوجه نصيحة

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حذرت الهيئة العامة للغذاء الجميع، من أخذ الأدوية الموصوفة من قبل أحد الأطباء المختصين مع أدوية أخرى بدون وصفة طبية، حيث إن ذلك قد يُسبب تعارضاً بينهم.

وقال أخصائي السلامة الدوائية خالد العزاز، إن التداخل بين الأدوية العلاجية قد يسبب تفاعلاً بينها ويفقدها مفعولها، إلى جانب الإصابة بأعراض جانبية غير متوقعة، مبيناً أنه يجب أخذ دواء الحموضة على معدة فارغة أو بعد الأكل بساعتين ما لم يكن هناك تهيجاً في المعدة.

ونصح بضرورة إخبار الطبيب المعالج أو الصيدلي عن الأدوية التي يتم تناولها، بما في ذلك الأدوية العشبية، إلى جانب قراءة النشرة الداخلية للدواء لاحتوائها على معلومات هامة عن التدخلات الدوائية المحتملة. وفق “أخبار 24”.

​”الغذاء والدواء” تًحذر من أخذ الأدوية الموصوفة مع أدوية أخرى بدون وصفة طبية.. وتوجه نصيحة

جديد المحليات
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