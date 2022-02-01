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جديد المحليات > ما هو “التدخين السلبي” وما أضراره الخمسة؟.. “الصحة الخليجي” يوضح
01/02/2022   8:35 ص

ما هو “التدخين السلبي” وما أضراره الخمسة؟.. “الصحة الخليجي” يوضح

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أوضح برنامج سلامتك أحد مبادرات مجلس الصحة الخليجي، ما المقصود بالتدخين السلبي، وما هي أضراره الصحية.

وقال البرنامج إن التدخين السلبي المقصود به استنشاق الدخان المنبعث من منتجات التبغ التي يستخدمها الآخرون، مضيفاً أنه يطلق عليه كذلك التدخين غير المباشر.

وأضاف أن التدخين السلبي يتسبب في حدوث أكثر من 1.2 مليون وفاة مبكرة سنوياً، ويصيب البالغين بأمراض قلبية وعائلية وتنفسية خطيرة، ويزيد كذلك من خطر إصابة الرضع بمتلازمة الموت المفاجئ. وفق “أخبار 24”.

وبين أن التدخين السلبي يؤدي أيضاً لحدوث مضاعفات الحمل ونقص وزن المواليد، وموت 65 ألف طفل سنوياً بسبب أمراض تعزى إلى دخان التبغ غير المباشر.

أضرار التدخين السلبي

ما هو “التدخين السلبي” وما أضراره الخمسة؟.. “الصحة الخليجي” يوضح

جديد المحليات
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