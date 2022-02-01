نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المناطق > بالفيديو.. أمير عسير يفتتح مستشفى سبت العلاية ومركز غسيل الكلى ببلقرن
01/02/2022   1:54 م

بالفيديو.. أمير عسير يفتتح مستشفى سبت العلاية ومركز غسيل الكلى ببلقرن

+ = -
703

افتتح أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، مستشفى سبت العلاية العام بمحافظة بلقرن، وذلك بحضور وزير الصحة فهد الجلاجل ووكلاء الوزارة.

كما افتتح الأمير تركي بن طلال مركز متخصص في غسيل الكلى، في حين أناب مواطنَين من أهالي المحافظة لإزاحة الستار وقص الشريط عن المنشآت، وذلك تقديرًا لجهودهما المجتمعية.

يذكر أن أمير منطقة عسير رعى توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة وجهات تجارية وأهلية.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. أمير عسير يفتتح مستشفى سبت العلاية ومركز غسيل الكلى ببلقرن

جديد المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885196562.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.