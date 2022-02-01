بالفيديو.. أمير عسير يفتتح مستشفى سبت العلاية ومركز غسيل الكلى ببلقرن

افتتح أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، مستشفى سبت العلاية العام بمحافظة بلقرن، وذلك بحضور وزير الصحة فهد الجلاجل ووكلاء الوزارة.
كما افتتح الأمير تركي بن طلال مركز متخصص في غسيل الكلى، في حين أناب مواطنَين من أهالي المحافظة لإزاحة الستار وقص الشريط عن المنشآت، وذلك تقديرًا لجهودهما المجتمعية.
يذكر أن أمير منطقة عسير رعى توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة وجهات تجارية وأهلية.
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رعى توقيع ثلاث اتفاقيات بين صحة بيشة وجهات تجارية وأهلية:
الأمير #تركي_بن_طلال يفتتح مستشفى سبت العلاية العام، ومركز أمراض الكلى، بحضور وزير الصحة ووكلاء الوزارة، وينيب للافتتاح مواطنين من أهالي #محافظة_بلقرن تقديرًا لجهودهما المجتمعية pic.twitter.com/0bcygWAn38
— إمارة منطقة عسير (@emartasir) February 1, 2022
وفق “أخبار 24”.