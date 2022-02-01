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رياضة > “رينارد” يحدد تشكيلة “الأخضر” أمام منتخب اليابان
01/02/2022   1:54 م

“رينارد” يحدد تشكيلة “الأخضر” أمام منتخب اليابان

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حدد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، إيرڤي رينارد، تشكيلة المنتخب الذي سيخوض اليوم (الثلاثاء)، مواجهة أمام منتخب اليابان، وذلك ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وضمت التشكيلة حارس المرمى محمد العويس، وعددا من اللاعبين منهم ياسر الشهراني، وفهد المولد، وسلطان الغنام، وسالم الدوسري، ومحمد كنو.

يذكر أن الأخضر اختتم مساء أمس (الإثنين) تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب اليابان التي ستقام على “استاد سايتاما”، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

صور

وفق “أخبار 24”.

“رينارد” يحدد تشكيلة “الأخضر” أمام منتخب اليابان

رياضة
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