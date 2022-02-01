وزير الصحة يعلق على حلول المملكة ثانيًا بقائمة أكثر الدول مرونة في التعامل مع “كورونا”

علق وزير الصحة، فهد الجلاجل، على حلول المملكة في المرتبة الثانية في تصنيف وكالة بلومبيرغ لأكثر الدول مرونة في التعامل مع جائحة كورونا لشهر يناير الماضي.
وأكد وزير الصحة، فهد الجلاجل، أن القيادة الرشيدة جعلت صحة الإنسان أولًا، والمجتمع تفاعل بالوعي إيجابًا؛ ما أثمر عن حلول المملكة ثانيًا بمواجهة الجائحة.
واحتلت المملكة المرتبة الثانية في مواجهة كورونا، وذلك في تقدم نوعي يعكس فاعلية خطط الاستجابة الصحية والاقتصادية التي وضعتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في التعامل مع الجائحة. وفق “أخبار 24”.
وافتتحت المملكة العام الجديد بالتقدم بنحو 18 مرتبة عن تصنيفها السابق في القائمة التي تقيس مدى استجابة أكبر 53 اقتصادًا في العالم مع الجائحة.