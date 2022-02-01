نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بالفيديو.. هل هناك أيام معينة يفضل فيها التبرع بالدم؟ استشاري يُجيب
01/02/2022   1:53 م

بالفيديو.. هل هناك أيام معينة يفضل فيها التبرع بالدم؟ استشاري يُجيب

+ = -
599

أكد استشاري أمراض الدم، الدكتور عمر السحيباني، أنه لا توجد أيام معينة دون غيرها خلال الشهر يفضل فيها التبرع بالدم.

ونفى “السحيباني”، خلال مقابلة له مع برنامج “يا هلا” المذع على قناة “روتانا خليجية”، الأقاويل المنتشرة حول أفضلية التبرع بالدم في يوم معين كمنتصف الشهر أو آخره مثل الحجامة، مؤكداً أنه لا دلائل علمية على ذلك.

وأوضح أنه يمكن التبرع بالدم في أي يوم طالما تم استيفاء شروط التبرع بالدم كاملة، كما أنه يمكن التبرع كل شهرين، لافتا إلى أن المسافة الفاصلة بين فترات التبرع هي 8 أسابيع أو 56 يوما ولا تتجاوز 5 مرات في العام كحد أقصى. وفق “أخبار 24”.

وحول المعدل العمري للتبرع، أفاد السحيباني بأنه من سن الـ18 عاما حتى الستين، مشيرا إلى أن عملية التبرع قبل هذا المعدل أو بعده يجب أن تعود لطبيب بنك الدم لقبوله أو رفضه.

بالفيديو.. هل هناك أيام معينة يفضل فيها التبرع بالدم؟ استشاري يُجيب

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885196569.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.