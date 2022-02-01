بالفيديو.. هل هناك أيام معينة يفضل فيها التبرع بالدم؟ استشاري يُجيب

أكد استشاري أمراض الدم، الدكتور عمر السحيباني، أنه لا توجد أيام معينة دون غيرها خلال الشهر يفضل فيها التبرع بالدم.
ونفى “السحيباني”، خلال مقابلة له مع برنامج “يا هلا” المذع على قناة “روتانا خليجية”، الأقاويل المنتشرة حول أفضلية التبرع بالدم في يوم معين كمنتصف الشهر أو آخره مثل الحجامة، مؤكداً أنه لا دلائل علمية على ذلك.
وأوضح أنه يمكن التبرع بالدم في أي يوم طالما تم استيفاء شروط التبرع بالدم كاملة، كما أنه يمكن التبرع كل شهرين، لافتا إلى أن المسافة الفاصلة بين فترات التبرع هي 8 أسابيع أو 56 يوما ولا تتجاوز 5 مرات في العام كحد أقصى. وفق “أخبار 24”.
وحول المعدل العمري للتبرع، أفاد السحيباني بأنه من سن الـ18 عاما حتى الستين، مشيرا إلى أن عملية التبرع قبل هذا المعدل أو بعده يجب أن تعود لطبيب بنك الدم لقبوله أو رفضه.
هل هناك أيام معينة يفضل فيها التبرع بالدم دون غيرها؟.. استشاري أمراض الدم يُجيب@omarsuhaibani#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/65ndjLgoYe
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) February 1, 2022