نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “المسند”: سنشهد ارتفاعًا تدريجيًا بدرجة الحرارة.. ولا حالة مطرية خلال الأيام الخمسة المقبلة
01/02/2022   1:53 م

“المسند”: سنشهد ارتفاعًا تدريجيًا بدرجة الحرارة.. ولا حالة مطرية خلال الأيام الخمسة المقبلة

+ = -
573

أكد أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبد الله المسند، أن الطقس سيشهد ارتفاعًا تدريجيًا بدرجة الحرارة حتى نهاية الأسبوع، يليه انخفاض جديد يبدأ من الجمعة في الشمال والغرب، وفي الوسط من السبت.

وتوقع “المسند” أن يشهد طقس المملكة اليوم (الثلاثاء) استقرارًا جويًا عامًا، وأن تنشط الرياح الشمالية الباردة نسبيًا اليوم على المنطقة الشرقية، كما تنشط الرياح الجنوبية الدافئة على القطاع الغربي من المملكة. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أنه لا يلوح في الأفق أي حالة مطرية معتبرة طويلة زمانيًا وواسعة مكانيًا خلال الخمسة أيام المقبلة.

“المسند”: سنشهد ارتفاعًا تدريجيًا بدرجة الحرارة.. ولا حالة مطرية خلال الأيام الخمسة المقبلة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885196571.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.