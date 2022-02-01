“المسند”: سنشهد ارتفاعًا تدريجيًا بدرجة الحرارة.. ولا حالة مطرية خلال الأيام الخمسة المقبلة

أكد أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبد الله المسند، أن الطقس سيشهد ارتفاعًا تدريجيًا بدرجة الحرارة حتى نهاية الأسبوع، يليه انخفاض جديد يبدأ من الجمعة في الشمال والغرب، وفي الوسط من السبت.
وتوقع “المسند” أن يشهد طقس المملكة اليوم (الثلاثاء) استقرارًا جويًا عامًا، وأن تنشط الرياح الشمالية الباردة نسبيًا اليوم على المنطقة الشرقية، كما تنشط الرياح الجنوبية الدافئة على القطاع الغربي من المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أنه لا يلوح في الأفق أي حالة مطرية معتبرة طويلة زمانيًا وواسعة مكانيًا خلال الخمسة أيام المقبلة.