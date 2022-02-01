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جديد المناطق > بالصور.. أمانة المدينة المنورة تنجز 95% من المرحلة الأولى لتأهيل وادي قناة
01/02/2022   1:53 م

بالصور.. أمانة المدينة المنورة تنجز 95% من المرحلة الأولى لتأهيل وادي قناة

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أنجزت أمانة منطقة المدينة المنورة 95% من المرحلة الأولى لمشروع التأهيل البيئي لوادي قناة، الذي تشرع الأمانة بتنفيذ مراحله على نطاق 16 كيلومتراً.

وأوضحت الأمانة أن مشروع تأهيل وادي قناة يهدف إلى تحقيق الوظيفة الرئيسية منه كمصرف لمياه الأمطار والسيول، والاستفادة منه كمتنزه طبيعي، وجعل بيئته خالية من الملوثات، للوصول إلى أعلى معدلات التنمية البيئية، إضافةً إلى توفير فرص استثمارية في نطاقه تنسجم مع بيئته.

وأبانت أن المشروع يتضمن في مرحلته الأولى إنشاء حديقة بمساحة 70 ألف متر مربع مطلة على الوادي ومجهزة بالجلسات وممرات المشاة وركوب الدراجات، إلى جانب تهذيب الوادي وزيادة الطاقة الاستيعابية لفيضانات مياه الأمطار ومصبات الأودية، وتخصيص مواقع في الوادي تلائم الطبيعة، وتكون متنفساً لأهالي المدينة المنورة وزوارها. وفق “أخبار 24”.

ويعد وادي قناة من أهم وأكبر أودية المدينة المنورة، وعُرف عند أهلها بسيل سيدنا حمزة بن عبدالمطلب -رضي الله عنه-، كونه يمرّ من منطقة سيد الشهداء، وتجري المياه في هذا الوادي من مصادر عدة قريبة وبعيدة كالشعاب والأودية المنحدرة من الجبال والحرّات.

المدينة المنورة

المدينة المنورة

بالصور.. أمانة المدينة المنورة تنجز 95% من المرحلة الأولى لتأهيل وادي قناة

جديد المناطق
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