التفاصيل المالية لتعاقد الاتحاد مع فيليبي

كشفت مصادر، اليوم (الثلاثاء) عن التفاصيل المالية لتعاقد نادي الاتحاد مع لاعب الوسط البرتغالي أندريه فيليبي.
وقالت المصادر وفقًا لـ”الرياضية” إن قيمة تعاقد نادي الاتحاد مع أندريه فيليبي بلغت نحو 600 ألف يورو يحصل عليها اللاعب.
وأوضحت المصادر أن نادي فيتوريا جيماريش البرتغالي، لن يحصل على أي مبالغ مالية من الاتحاد مقابل الصفقة حيث تم الاتفاق على استعارة اللاعب حتى نهاية الموسم، مع أفضلية شراء عقده، شرط أن يحصل ناديه على مبلغ مليون يورو.
وتعاقد الاتحاد مع فيليبي في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية، لتعويض غياب المغربي كريم الأحمدي المصاب.