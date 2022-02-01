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رياضة > رسالة من رئيس النصر قبل موقعة “الأخضر” واليابان
01/02/2022   1:58 م

رسالة من رئيس النصر قبل موقعة “الأخضر” واليابان

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حرص رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، على توجيه رسالة إلى الجماهير، قبل مباراة المنتخب الوطني، أمام نظيره الياباني، الثلاثاء على ملعب “سايتاما 2002″، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

وقال مسلي آل معمر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “قلوبنا وعقولنا مع الأخضر السعودي في مباراة اليوم أمام اليابان.. دعواتنا له بالنصر والتأهل إلى المونديال”.

ويتصدر الأخضر المجموعة الثانية بـ 19 نقطة بفارق أربع نقاط عن اليابان”الثانية” وخمس نقاط عن أستراليا “الثالثة” ومن ثم الفوز سيضمن له الوصول للمونديال للمرة السادسة في تاريخه. وفق “أخبار 24”.

وسيضمن “الأخضر” تأهله في حال الفوز على اليابان بغض النظر عن نتيجة مباراة أستراليا وعمان، لأنه سيوسع الفارق بينه وبين اليابان إلى سبع نقاط قبل جولتين من نهاية التصفيات.

رسالة من رئيس النصر قبل موقعة “الأخضر” واليابان

رياضة
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