نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > ماجد النفيعي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد إغلاق “الميركاتو الشتوي”
01/02/2022   1:58 م

ماجد النفيعي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد إغلاق “الميركاتو الشتوي”

+ = -
560

وجه رئيس مجلس إدارة الأهلي، ماجد النفيعي، رسالة إلى جماهير ناديه، بعد انتهاء فترة التسجيل الشتوية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي (2021-2022) مساء يوم الإثنين.

وقال “النفيعي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “اخواني جماهير الأهلي اللي احبهم.. ارجوكم ادعموا فريقكم وبيرجع لمكانه الطبيعي أن شاءالله”.

وواصل ماجد النفيعي رسالته إلى الجماهير: “إذا الله ما وفقنا في تسجيل لاعب -ولا ندري لعله خير- ترى العمل اللي صار لم يكن سهل ويستاهل دعمكم للاعبين ولناديكم”. وفق “أخبار 24”.

وحسم النادي الأهلي مجموعة من الصفقات في الميركاتو الشتوي، أبرزها التعاقد مع الكاميروني فرانك كوم من الريان القطري، وكارلوس إدواردو من شباب الأهلي دبي الإماراتي، وأيمن يحيى من النصر.

ماجد النفيعي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد إغلاق “الميركاتو الشتوي”

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885196610.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.