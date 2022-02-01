ماجد النفيعي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد إغلاق “الميركاتو الشتوي”

وجه رئيس مجلس إدارة الأهلي، ماجد النفيعي، رسالة إلى جماهير ناديه، بعد انتهاء فترة التسجيل الشتوية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي (2021-2022) مساء يوم الإثنين.
وقال “النفيعي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “اخواني جماهير الأهلي اللي احبهم.. ارجوكم ادعموا فريقكم وبيرجع لمكانه الطبيعي أن شاءالله”.
وواصل ماجد النفيعي رسالته إلى الجماهير: “إذا الله ما وفقنا في تسجيل لاعب -ولا ندري لعله خير- ترى العمل اللي صار لم يكن سهل ويستاهل دعمكم للاعبين ولناديكم”. وفق “أخبار 24”.
وحسم النادي الأهلي مجموعة من الصفقات في الميركاتو الشتوي، أبرزها التعاقد مع الكاميروني فرانك كوم من الريان القطري، وكارلوس إدواردو من شباب الأهلي دبي الإماراتي، وأيمن يحيى من النصر.
اخواني جماهير الاهلي اللي احبهم ..
ارجوكم ادعموا فريقكم وبيرجع لمكانه الطبيعي ان شاءالله ..
اذا الله ما وفقنا في تسجيل لاعب -ولا ندري لعله خير- ترى العمل اللي صار لم يكن سهل ويستاهل دعمكم للاعبين ولناديكم pic.twitter.com/Ye3tbVk60F
— ماجد النفيعي (@Nefaie_Majed) January 31, 2022