“آل الشيخ”: النصر كسبان من التخلص من حمدالله لهذا السبب.. والاتحاد يعرف كيف يتعامل معه

قال رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، إن نادي النصر هو الذي كسب من التخلص من لاعبه المغربي عبدالرزاق حمدالله، الذي تعاقد مؤخرًا مع نادي الاتحاد.
وتابع “آل الشيخ” خلال حديثه في مساحة طرحها على “تويتر”: “حمدالله وصل لمرحلة شاف نفسه فوق الشعار، وهذا نقطة سوداء، والاتحاديون يعرفون يتعاملون معه، فالاتحاد لديه طريقة في التعامل مع المحترفين”.
وشدد على ضرورة أن يكون الإعلام الرياضي بناء لا يروج للشائعات أو الأفكار التحريضية، لافتا إلى أنه لا يتابع البرامج الرياضية إلا أنه يضحك عندما يصل إليه مقاطع عنها. وفق “أخبار 24”.