مؤتمر “LEAP” : الإعلان عن استثمارات بأكثر من 6.4 مليار دولار في مجالات تقنية

انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر LEAP22 التقني الدولي تحت شعار “عينٌ على المستقبل”، بمشاركة ممثلين لـ40 دولة، حيث أُعلن خلالها عن استثمارات بـ 6.4 مليار دولار.
وجاءت أبرز الإعلانات خلال فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر، الذي يهدف لدعم التقنيات المستقبلية والشركات الناشئة وريادة الأعمال التقنية، بمشاركة أكثر من 350 متحدثاً من 40 دولة، كما يلي:
– إطلاق أرامكو فينشترز السعودية صندوق بروسبيرتي7 الاستثماري بقيمة 1 مليار دولار لدعم الشركات الناشئة التحويلية.
– استثمار شركة الاتصالات السعودية stc 1 مليار دولار في “مينا هاب” لإنشاء مركز إقليمي للخدمات السحابية والرقمية.
– إطلاق شركة نيوم التقنية الرقمية القابضة تقنية الواقع الافتراضي الإدراكي ميتافيرس XVRS الاستثنائية ومنصة إدارة البيانات M3LD كجزء من استثماراتها التي تبلغ 1 مليار دولار.
– استثمار شركة J&T وeWTP Arabia وشركائها ما يصل إلى ملياري دولار لتمويل مركز لوجستي ذكي في المملكة على مدى السنوات العشر القادمة.
– كشف “كاكست” عن The Garage، منطقة الشركات الناشئة لتعزيز إمكانات الشركات المحلية والإقليمية والدولية ذات الرؤى المبتكرة.
– استثمارات أخرى بقيمة 1.4 مليار دولار في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة ورأس المال الاستثماري والتمويل لدعم المحتوى الرقمي. وفق “أخبار 24”.
– إطلاق منظمة التعاون الرقمي (DCO) جواز سفر الشركات الناشئة لتسهيل وتسريع وتخفيض التكلفة على هذه الشركات في تسيير أعمالها التجارية عبر الحدود.
وتستضيف المملكة المؤتمر، حتى بعد غدٍ الخميس، بوصفه أضخم مؤتمر ومعرض تقني يهتم بمستقبل التقنيات ودورها في ازدهار البشرية، وإيجاد الحلول الابتكارية لأهم التحديات التي تواجهها.