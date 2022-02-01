انطلقت في الرياض، اليوم (الثلاثاء)، فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر “LEAP” التقني الدولي تحت شعار “عينٌ على المستقبل”، بمشاركة واسعة من أكثر من 350 متحدثًا يمثلون 40 دولة حول العالم.
وتستضيف المملكة المؤتمر “LEAP” الذي تستمر أعماله حتى يوم الخميس المقبل، بوصفه أضخم مؤتمر ومعرض تقني يهتم بمستقبل التقنيات ودورها في ازدهار البشرية، وإيجاد الحلول الابتكارية لأهم التحديات التي تواجهها.
ويتناول المؤتمر عبر 6 منصات وبمشاركة أكثر من 350 متحدثًا دوليًا ومحليًا مستقبل التقنية من خلال أكثر من 380 جلسة حوارية، واستشراف متغيراته والعمل على استباقها عبر التقنية، بما يصنع واقعًا أكثر ازدهارًا يُعزز من حياة المجتمعات، ويليق بالطموحات. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن رابط المؤتمر شهد تسجيل ما يزيد على 100 ألف مهتم من داخل المملكة وخارجها، منذ الإعلان عنه، في وقت خصص فيه المؤتمر مبلغ 1 مليون دولار كجوائز لمنافسات الشركات الناشئة، وسط مشاركة ما يزيد عن 700 شركة عالمية وناشئة تقنية، وأكثر من 200 مستثمر بمن فيهم كبار المستثمرين في رأس المال الجريء.