إحداها حصدت أكثر من 100 ألف ريال.. تعرّف على الأعلى سعرًا في مزاد اللوحات الإلكتروني

استعرضت منصة “أبشر” اللوحات الأعلى سعرًا التي تم بيعها في مزاد اللوحات الإلكتروني.
ووصلت المزايدات على اللوحة الذهبية “ق س ب 1” لمبلغ 118.4 ألف ريال، فيما حققت المزايدات على عدد من اللوحات الفضية مبالغ كبيرة، حيث حصدت اللوحة “ب ر ق 5555″ مبلغ 40 ألف ريال، و”ع ل ى 97″ مبلغ 37 ألف، و”س ب ل 9” مبلغ 36 ألف ريال، واللوحة “م ن أ 12” مبلغ 31 ألف ريال.
كما حققت اللوحات البرونزية مبالغ متفاوتة، حيث حصدت اللوحة “هـ هـ هـ 502″ مبلغ 44 ألف ريال، و”م هـ م 51″ مبلغ 38 ألف ريال، و”ر ع ب 73” 35 ألف ريال، “د م ر 47″ مبلغ 34 ألف ريال، و” ع ع ع 199″ مبلغ 34 ألف ريال. وفق “أخبار 24”.
نبارك للفائزين باللوحات المميزة في #مزاد_اللوحات_الإلكتروني عبر منصة أبشر.
تعرّف على اللوحات الأعلى سعرًا لكل فئة في المزاد.https://t.co/Qs5n5PEPGe pic.twitter.com/PNnWo7uAgg
— أبشر (@Absher) February 1, 2022