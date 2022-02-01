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جديد المحليات > إحداها حصدت أكثر من 100 ألف ريال.. تعرّف على الأعلى سعرًا في مزاد اللوحات الإلكتروني
01/02/2022   7:42 م

إحداها حصدت أكثر من 100 ألف ريال.. تعرّف على الأعلى سعرًا في مزاد اللوحات الإلكتروني

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استعرضت منصة “أبشر” اللوحات الأعلى سعرًا التي تم بيعها في مزاد اللوحات الإلكتروني.

ووصلت المزايدات على اللوحة الذهبية “ق س ب 1” لمبلغ 118.4 ألف ريال، فيما حققت المزايدات على عدد من اللوحات الفضية مبالغ كبيرة، حيث حصدت اللوحة “ب ر ق 5555″ مبلغ 40 ألف ريال، و”ع ل ى 97″ مبلغ 37 ألف، و”س ب ل 9” مبلغ 36 ألف ريال، واللوحة “م ن أ 12” مبلغ 31 ألف ريال.

كما حققت اللوحات البرونزية مبالغ متفاوتة، حيث حصدت اللوحة “هـ هـ هـ 502″ مبلغ 44 ألف ريال، و”م هـ م 51″ مبلغ 38 ألف ريال، و”ر ع ب 73” 35 ألف ريال، “د م ر 47″ مبلغ 34 ألف ريال، و” ع ع ع 199″ مبلغ 34 ألف ريال. وفق “أخبار 24”.

إحداها حصدت أكثر من 100 ألف ريال.. تعرّف على الأعلى سعرًا في مزاد اللوحات الإلكتروني

جديد المحليات
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