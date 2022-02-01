حقيقة تفاوض “الهلال” مع “المولد”

كشف الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي، حقيقة ما يتردد عن وجود مفاوضات بين نادي الهلال ولاعب الاتحاد فهد المولد.
وغرد الصويلحي، عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم (الثلاثاء):”لكثرة الاستفسارات: لا توجد أي مفاوضات هلالية أو توجه للتعاقد مع لاعب الاتحاد فهد المولد حاليًا، ولا صحة لما يُثار في مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع” .
وكانت مصادر قد كشفت في وقت سابق من اليوم، توصل نادي الهلال لاتفاق شبه نهائي مع لاعب نادي الاتحاد فهد المولد، بعدما دخل الأخير الفترة الحرة يوم 23 من يناير الماضي. وفق “أخبار 24”.
لكثرة الاستفسارات :
لا توجد اي مفاوضات هلالية او توجه للتعاقد مع لاعب الاتحاد فهد المولد حاليا، ولا صحة لما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع .
— حمد الصويلحي (@H_swilhy) February 1, 2022