رسميا.. الهلال يوقع عقد رعاية جديدًا (فيديو وصور)

أبرم مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، مساء اليوم الثلاثاء، رسميا، عقدا مع منصة “بلاي هيرا”؛ لتصبح بموجبه الراعي الترفيهي الإلكتروني الرسمي للنادي.
وقال النادي، إن رئيس مجلس الإدارة فهد بن سعد بن نافل، وقع على عقد الرعاية الذي يمتد لمدة موسمين مع الرئيس التنفيذي لمنصة “بلاي هيرا” “نايف ملاعب”، مساء اليوم في مقر نادي الهلال.
وأوضح النادي، أن عقد الرعاية يتضمن حصول “بلاي هيرا” على حقوق استخدام شعار فريق الهلال للرياضات الإلكترونية، وإقامة البطولات الإلكترونية الخاصة بالنادي.
بالإضافة إلى اكتشاف المواهب وتنظيم مشاركة لاعبي الهلال للرياضات والألعاب الإلكترونية بمختلف المسابقات التي تقام داخل المنصة، وأيضًا تطوير المحتويات على المنصات الرقمية والتواصل الاجتماعي الخاصة بالرياضات
الإلكترونية.
وقال فهد بن نافل: “سعداء بتوقيع الرعاية مع بلاي هيرا، في خطوة أخرى نسعى من خلالها إلى تعزيز مصادر الدخل، والارتقاء بالرياضات الإلكترونية؛ لمواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات في الرياضات الإلكترونية التي تزخر باهتمام كبير من أفراد المجتمع، حفزنا للعمل والمحافظة على المكتسبات التي حققناها في هذا الموسم بتحقيقنا لست بطولات في الرياضات الإلكترونية، وتطويرها من خلال توقيع عقد الرعاية، التي نأمل أن تعود بالنفع على الطرفين”.وفق “أخبار 24”.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمنصة بلاي هييرا: “نسعد اليوم بالتوقيع أحد أكبر أندية المملكة والقارة الآسيوية نادي الهلال، وسنعمل لتحقيق الوصول التسويقي للنادي عبر بلاي هيرا، ونحن على ثقة بأن هذه الرعاية سيكون لها أثر إيجابي في تقريب العلامة التجارية بين الهلال وجمهوره في الرياضات الإلكترونية من خلال المشاركة في عدد من البطولات العالمية والمحلية التي يكون الهلال طرفا فيها، إضافة إلى إثراء المحتوى الإلكتروني في المملكة”.
بلاي هيرا مو بس للقيمرز 💙🖤#PlayHera #الهلال@Alhilal_FC pic.twitter.com/kulb49zCmi
— PLAYHERA (@PlayHera_MENA) February 1, 2022