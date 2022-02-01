“تحرَّ فقد يكونون أغنى منك”.. هكذا رد المطلق على شخص يدفع ثمن طعام عمال كفَّارة لعدم الصيام

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، حكم من يدفع ثمن الطعام لبعض العمال كفارة لعدم استطاعته الصيام.
وأكد، خلال لقائه في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن الأفضل للمسلمين إخراج الكفارة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التي تعرف الفقراء وتتيقن من احتياجهم الفعلي للأموال.
وأضاف أن على مُخرج الكفَّارة تحري الدقة، خاصة أن بعض العمال قد يكونون أغنى منه، ولذلك فإن من الأفضل إخراج الكفَارة بالتعاون مع هذه الجمعيات.
“تحرَّ فقد يكونوا أغنى منك”..
الشيخ عبدالله المطلق يبين حكم من لا يستطيع الصيام ويدفع ثمن الطعام لبعض العمال في مطعم كصدقة#يستفتونك#الرسالة https://t.co/Y9IqLdTTu1 pic.twitter.com/tVxXQbltiX
— قناة الرسالة (@alresalahnet) February 1, 2022
وفق “أخبار 24”.