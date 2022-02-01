نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “تحرَّ فقد يكونون أغنى منك”.. هكذا رد المطلق على شخص يدفع ثمن طعام عمال كفَّارة لعدم الصيام
02/02/2022   12:15 ص

“تحرَّ فقد يكونون أغنى منك”.. هكذا رد المطلق على شخص يدفع ثمن طعام عمال كفَّارة لعدم الصيام

+ = -
222

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، حكم من يدفع ثمن الطعام لبعض العمال كفارة لعدم استطاعته الصيام.

وأكد، خلال لقائه في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن الأفضل للمسلمين إخراج الكفارة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التي تعرف الفقراء وتتيقن من احتياجهم الفعلي للأموال.

وأضاف أن على مُخرج الكفَّارة تحري الدقة، خاصة أن بعض العمال قد يكونون أغنى منه، ولذلك فإن من الأفضل إخراج الكفَارة بالتعاون مع هذه الجمعيات.

وفق “أخبار 24”.

“تحرَّ فقد يكونون أغنى منك”.. هكذا رد المطلق على شخص يدفع ثمن طعام عمال كفَّارة لعدم الصيام

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885196658.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.