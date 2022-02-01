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جديد المحليات > بينهم مقيم حاول تكسير صراف.. “الأمن العام” يستعرض جرائم قُبض على مرتكبيها في الأيام الماضية
02/02/2022   12:14 ص

بينهم مقيم حاول تكسير صراف.. “الأمن العام” يستعرض جرائم قُبض على مرتكبيها في الأيام الماضية

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تمكنت الجهات الأمنية في عدد من مناطق المملكة، من القبض على مواطنين ومقيمين خلال الأيام القليلة الماضية، بعد تورطهم في ارتكاب جرائم مختلفة.

ونشر الأمن العام مقطع فيديو لتلك الجرائم التي ارتكبها المتهمون، من بينها القبض على مقيمَين من الجنسية اليمنية جمعا أموالاً مجهولة المصدر وحاولا تهريبها إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة وضُبط بحوزتهما أكثر من مليون ريال.

كما قبض رجال الأمن على مقيمين اثنين ومخالفين لأمن الحدود من الجنسية اليمنية سلبوا أحد المارة، ومقيم من الجنسية الإثيوبية قام بإيواء 7 مخالِفات لأمن الحدود من بني جلدته، ومواطن استخدم مركبته في نقل 5 مخالفين يمنيين، ومقيم شرع في تكسير صراف آلي لأحد البنوك باستخدام منشار كهربائي، بغرض السرقة. وفق “أخبار 24”.

بينهم مقيم حاول تكسير صراف.. “الأمن العام” يستعرض جرائم قُبض على مرتكبيها في الأيام الماضية

جديد المحليات
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