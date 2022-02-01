بالفيديو.. متحدث “أمانة جدة”: وجدنا تعاونًا كبيرًا من سكان العشوائيات أثناء عملية الإزالة والتطوير

أكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة، محمد البقمي، اليوم (الثلاثاء)، أن سكان الأحياء العشوائية أبدوا تعاونًا واضحًا في تنفيذ عملية التطوير.
وأوضح، خلال حديثه في برنامج “الشارع السعودي” على قناة “السعودية”، أنه تم إشعار السكان قبل عملية إزالة الأحياء العشوائية بمدة كافية، مشيرًا إلى أن إحدى اللجان تتولى استقبال الملاحظات الخاصة بالسكان ومعالجتها.
وأضاف أن التحدي الكبير في جدة تمثل في إحداث تطوير شامل بالمناطق العشوائية، خاصة أن الهدف الرئيسي من وراء ذلك يتمثل في خدمة الإنسان وحمايته من الظواهر السلبية، مؤكدًا أن تعاون السكان والملاك أسهم في إنجاز هذه المهمة بسرعة.
#الشارع_السعودي | محمد البقمي – المتحدث الرسمي لأمانة جدة: شاهدنا تعاون كبير من سكان الأحياء العشوائية مع عميلة التطوير. #قناة_السعودية pic.twitter.com/0rsXgQuLjH
— الشارع السعودي (@saudiatv_1) February 1, 2022
وفق “أخبار 24”.