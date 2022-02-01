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جديد المناطق > شاهد.. وزير الصحة وأمير عسير يفتتحان مستشفيين في بيشة وبلقرن
02/02/2022   12:13 ص

شاهد.. وزير الصحة وأمير عسير يفتتحان مستشفيين في بيشة وبلقرن

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افتتح وزير الصحة فهد الجلاجل وأمير عسير الأمير تركي بن طلال مستشفى سبت العلاية، ومستشفى النساء والولادة، كما دشنا عدداً من الخدمات الصحية في بيشة وبلقرن.

ويضم مستشفى سبت العلايا الجديد في بلقرن 100 سرير ويخدم 97 ألف مستفيد، وبنفس السعة 100 سرير، يخدم مستشفى الولادة والأطفال في بيشة أكثر من 331 ألف مستفيد.

كما دشن وزير الصحة وأمير عسير إنشاء وتجهيز مركز عثمان الشهري لأمراض الكلي في بلقرن ليخدم 97 ألف مستفيد، وتطوير بيئة العمل وتجهيز وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الملك عبدالله في بيشة لتخدم 414 ألف مستفيد، إضافة إلى تطوير وتجهيز قسم التعقيم بمستشفى الملك عبدالله في بيشة أيضاً ليخدم نفس العدد من المستفيدين.

صحة

صحة

صحة

صحة

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. وزير الصحة وأمير عسير يفتتحان مستشفيين في بيشة وبلقرن

جديد المناطق
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