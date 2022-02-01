هيئتا “النقل” و”السياحة” توقعان مذكرة تفاهم لتوفير خدمات النقل لزوار المملكة وتحسين تجربتهم

أبرمت الهيئة العامة للنقل والهيئة السعودية للسياحة، المسؤولة عن “روح السعودية” الهوية الرسمية للسياحة السعودية، مذكرة تفاهم حول توفير خدمات النقل لزوار المملكة وتحسين تجربتهم من خلال استثمار الخبرات والتقنيات الأمثل في مجالي النقل والسياحة.
وتأتي المذكرة بهدف تقييم وتعزيز سبل التعاون في قطاعي السياحة والنقل، وتأسيس برنامج مشترك يسهم في سلاسة التنقل وتطوير تجربة الزائر، مع استخدام أحدث وأفضل التقنيات والحلول المبتكرة في مجال تنقل الزوار والاستجابة للشكاوى والملاحظات بمختلف اللغات، بجانب بحث أمثل السبل لتبادل المعلومات وتطوير البنية التحتية والعمل على منتجات النقل السياحي الأكثر طلباً.
وقال رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح: “نسعى إلى رفع مستوى جودة وخيارات تنقل الزوار بين المدن وداخلها وصولاً إلى جميع المواقع الحيوية والسياحية حول المملكة، عبر استخدام أعلى المعايير والتقنيات في وسائل النقل المختلفة لضمان تقديم خدمات نقل تواكب تطلعات الزائر وتثري تجربته وتساهم في تحقيق الرضى لجميع المستفيدين”. وفق “أخبار 24”.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين: “نسعى من خلال هذه الشراكة لتحسين تجربة السائح بما يضمن سهولة الوصول لخدمات النقل بشكل سلس وبلغات متعددة لتتوافق مع تطلعات زوار المملكة من كل أنحاء العالم، وذلك بتطوير حلول إبداعية وذكية ومتكاملة تهدف لزيادة جودة خيارات التنقل، بما فيها المطارات والفنادق ومواقع الفعاليات وربطها بشكل مباشر بجميع منصات روح السعودية”.