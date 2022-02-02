حذر من الأعواد القطنية.. أخصائي يوجه عدة نصائح للحفاظ على صحة السمع والأذن

وجه أخصائي الأنف والأذن والحنجرة الدكتور إياد الجردان، عدة نصائح؛ من أجل الحفاظ على صحة وسلامة السمع والأذن.
ونصح الدكتور الجردان بضرورة استعمال سدادات الأذن أو سماعات الحماية عند العمل في الأماكن ذات الأصوات العالية، وخفض مستوى الصوت عند استعمال سماعات الجوال، والحاسب الآلي، والراديو، والتلفاز وجهاز التسجيل أثناء قيادة المركبة.
كما نصح بالابتعاد عن الضغوط النفسية كونها تؤثر بشكل سلبي على السمع والأجزاء الداخلية من الأذن، والحفاظ على جفاف الأذن بعد الاستحمام، وممارسة الرياضة بشكل مستمر، محذراً من استخدام الأعواد القطنية في تنظيف القناة السمعية. وفق “أخبار 24”.
نصائح للحفاظ على صحة السمع والأذن.#عِش_بوعي
— مدينة الملك سعود الطبية (@ksmcmedia) February 1, 2022