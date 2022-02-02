نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > هل يجوز للشخص حجز مكان في المسجد والخروج لقضاء أمر ثم يعود؟.. الشيخ “المطلق” يُجيب
02/02/2022   7:04 ص

هل يجوز للشخص حجز مكان في المسجد والخروج لقضاء أمر ثم يعود؟.. الشيخ “المطلق” يُجيب

+ = -
1678

رد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، على سؤال حول حكم حجز مكان في المسجد بعقال أو مسواك؛ من أجل الخروج لقضاء أمر ما ثم يعود مرة أخرى.

وأوضح المطلق خلال مداخلة ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن حجز المكان للصلاة في المسجد له حالتان؛ الحالة الأولى: أن يحجز الشخص المكان ويذهب لقضاء مشاغله الدنيوية، فهذا مكروه.

وأضاف أن الحالة الثانية هي أن يكون الشخص من الذين يقيمون ويقضون أوقاتاً طويلة في المسجد، فإذا ذهب لقضاء حاجته أو لتناول الطعام ثم يعود فهذا جائز ولا بأس به.وفق “أخبار 24”.

هل يجوز للشخص حجز مكان في المسجد والخروج لقضاء أمر ثم يعود؟.. الشيخ “المطلق” يُجيب

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885196710.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.