هل يجوز للشخص حجز مكان في المسجد والخروج لقضاء أمر ثم يعود؟.. الشيخ “المطلق” يُجيب

رد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، على سؤال حول حكم حجز مكان في المسجد بعقال أو مسواك؛ من أجل الخروج لقضاء أمر ما ثم يعود مرة أخرى.
وأوضح المطلق خلال مداخلة ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن حجز المكان للصلاة في المسجد له حالتان؛ الحالة الأولى: أن يحجز الشخص المكان ويذهب لقضاء مشاغله الدنيوية، فهذا مكروه.
وأضاف أن الحالة الثانية هي أن يكون الشخص من الذين يقيمون ويقضون أوقاتاً طويلة في المسجد، فإذا ذهب لقضاء حاجته أو لتناول الطعام ثم يعود فهذا جائز ولا بأس به.وفق “أخبار 24”.
حكم حجز مكان في المسجد بعقال أو مسواك والخروج لقضاء أمر ثم العودة
الشيخ عبدالله المطلق يجيب #يستفتونك#الرسالة https://t.co/UEIR2se9NX pic.twitter.com/TeAXlFDM2j
— قناة الرسالة (@alresalahnet) February 1, 2022