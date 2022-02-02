“جارديم” يضم “الفرج” لقائمة “الهلال” المغادرة إلى الإمارات

أفادت مصادر بأن المدير الفني البرتغالي لفريق الهلال، ليوناردو جارديم، قد قرر ضم لاعب فريقه سلمان الفرج لقائمته التي ستُغادر إلى الإمارات.
وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن اللاعب لن يتمكن من المشاركة في لقاء فريقه أمام الفائز من مباراة الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي التاهيتي، يوم (الأحد) المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تحتضنها أبو ظبي، العاصمة الإماراتية.
وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أنه ينتظر دخول اللاعب المرحلة الأخيرة من التأهيل بملامسة الكرة والإعداد البدني قبل الدخول في التدريبات الجماعية.