غوميز: سعيد بالعودة لغلطة سراي.. وأتمنى التتويج بالدوري الموسم المقبل

أبدى المحترف الفرنسي السابق بصفوف نادي الهلال، بافيتيمبي غوميز، سعادته بعودته مرة أخرى لنادي غلطة سراي التركي.
وقال غوميز، وفقًا لموقع “NTVSPOR”: “لم أرتد قميص غلطة سراي منذ أكثر من ثلاثة مواسم ونصف الموسم، لكنني شعرت دائمًا بالحب الحقيقي والدعم من الجماهير”.
وتابع اللاعب الفرنسي: “قلت إنني سأعود يومًا واليوم هو يوم خاص بالنسبة لي، وأنا سعيد جدًا بالعودة إلى تركيا، وأفتقد غلطة سراي كثيراً فأنا في أحد أكبر الأندية في أوروبا”. وفق “أخبار 24”.
وأتم لاعب الهلال السابق تصريحاته بقوله: “وابتداءً من الغد، سأبدأ العمل بجد مع زملائي في الفريق، وسنفكر في مباراة تلو الأخرى، ونأمل أن نعمل على أن نصبح أبطال الدوري العام المقبل”.