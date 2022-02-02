مختص يُعلق على استمرار ارتفاع الحالات الحرجة المصابة بـ”كورونا” في المملكة رغم انخفاض الإصابات

علّق المختص في الشأن الصحي محمد السنان، على استمرار ارتفاع منحنى الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا في المملكة رغم انخفاض تسجيل الحالات المصابة.
وقال السنان خلال لقائه ببرنامج “نشرة التاسعة” على قناة “الإخبارية”، إن انخفاض الحالات المصابة بـ”كورونا” صحيح من الناحية النظرية، لكن إذا لجأنا إلى عدد الأشخاص الذين خضعوا للتحاليل المخبرية سوف نجد أنه ليس هناك انخفاض فعلي في أعداد الحالات المصابة والدليل على ذلك ارتفاع الحالات الحرجة.
وحول كيفية التأكد من نزول منحنى الإصابات بشكل فعلي، أكد أنه يجب على وزارة الصحة أن توضح في بيانها اليومي نسبة المصابين بالفيروس من الأشخاص الذين خضعوا للتحاليل المخبرية لمعرفة مدى إصابتهم من عدمه، مبيناً أن قلة فحص الأشخاص ستظهر أعداد الحالات المصابة قليلة في حين أنه قد يكون العكس.وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن وزارة الصحة تميزت في التعامل مع فيروس كورونا ومتحوراته، متوقعاً انخفاض منحنى الإصابة بـ”كورونا” والتعافي من المتحور “أوميكرون” ولكن ليس بهذه السرعة.
فيديو | ما سبب ارتفاع الحالات الحرجة في #المملكة، مع انخفاض منحنى الإصابات ؟ #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/FYz4QFpdIN
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 1, 2022