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جديد المحليات > محلل طقس: استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة.. وانخفاض درجات الحرارة في الشمالية
02/02/2022   7:02 ص

محلل طقس: استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة.. وانخفاض درجات الحرارة في الشمالية

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أكد محلل الطقس والمختص في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن معظم مناطق المملكة ستشهد تقلبات جوية ابتداءً من يوم غد (الخميس) وحتى السبت المقبل.

وأوضح العقيل خلال مداخلة ببرنامج “نشرة التاسعة” على قناة “الإخبارية”، أن مناطق الجوف والحدود الشمالية، وتبوك وحائل ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ستشهد رياحاً سطحية مصحوبة بعواصف رملية، مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة.

وأضاف أن الحالة ستمتد لتشمل مناطق الشرقية والقصيم والرياض ونجران، متوقعاً هطول أمطار خفيفة على مناطق تبوك والمدينة المنورة والجوف وحائل والحدود الشمالية، وتكون الثلوج على مرتفعات تبوك، مع انخفض ملموس في درجات الحرارة على تلك المناطق وتكون الصقيع يومي السبت والأحد. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن انخفاض درجات الحرارة على المناطق الشمالية سيكون مستمراً حتى نهاية شهر مارس، مشيراً إلى أن فصل الشتاء ما زال مستمراً.

محلل طقس: استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة.. وانخفاض درجات الحرارة في الشمالية

جديد المحليات
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